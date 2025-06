CERVETERI – Tanti e misteriosi incendi. Ora anche la sindaca, Elena Gubetti, esce allo scoperto lanciando un segnale piuttosto preoccupante. Nel territorio etrusco i roghi, nelle prime due settimane di giugno, sono stati quattro. Una media di certo allarmante in linea con le ultime stagioni estive. A parte i piromani, Gubetti si è cautelata firmando l’ordinanza sindacale per la prevenzione degli incendi boschivi, periodo in cui aumenta notevolmente il rischio di roghi, anche a causa delle alte temperature e della siccità. «Non c’è estate in cui il nostro territorio – dice il primo cittadino - non sia stato colpito da veri e propri incendi devastanti. Già in queste prime settimane di alte temperature, i vigili del fuoco, la protezione civile comunale e le forze dell’ordine sono intervenuti più volte per fronteggiare roghi scoppiati in diverse zone di Cerveteri». A volte non c’è la mano dell’uomo, in altre occasioni invece il discorso è differente. «Spesso si tratta di incendi di natura dolosa – aggiunge Gubetti, ma anche l’incuria può fare la sua parte. Un terreno incolto o mal gestito, soprattutto in presenza di caldo intenso e vento, può diventare facilmente il punto d’innesco di un incendio. È per questo che invito tutti a rispettare quanto previsto dal provvedimento e ad adottare comportamenti responsabili, fondamentali per prevenire situazioni di pericolo». L’ordinanza sarà in vigore dal 15 giugno al 15 ottobre 2025, periodo dichiarato ad elevata pericolosità per il rischio incendi boschivi secondo quanto previsto dalle raccomandazioni del Dipartimento della Protezione Civile. «È fondamentale che ogni cittadino – conclude la sindaca - faccia la propria parte, mantenendo puliti i lotti e i fondi di proprietà e segnalando tempestivamente ai pompieri qualsiasi situazione di pericolo o principio d’incendio. Solo attraverso la collaborazione possiamo tutelare il nostro patrimonio ambientale, paesaggistico e la sicurezza della nostra comunità». Tra gli obblighi, il «divieto assoluto di accendere fuochi di qualsiasi tipo in aree boscate o a rischio incendio» ma anche il divieto di «usare attrezzature che producano scintille o braci come motoseghe, decespugliatori, saldatori, fornelli a gas», obbligo di pulizia dei terreni, il divieto di gettare mozziconi di sigaretta e tanto altro ancora. L’intero regolamento si può consultare sul portale del municipio.

