FIUMICINO – È stato ufficialmente inaugurato il ponte provvisorio che collega via delle Idrovore a viale di Porto, un’infrastruttura attesa da tempo per alleggerire il traffico e migliorare la circolazione nella zona. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il sindaco Mario Baccini, l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, l’assessore Angelo Caroccia e diversi consiglieri comunali.

“Finalmente la città potrà avere a disposizione un tratto di strada ampio che risponde efficacemente alle esigenze di traffico.

Una tappa importante per garantire un miglior flusso della viabilità, con l’obiettivo di risolvere i disagi che i cittadini avevano riscontrato in passato. Nel frattempo, proseguono le operazioni che permetteranno il rifacimento definitivo di Ponte Ceci, una delle infrastrutture più importanti per il collegamento tra diverse aree della città” ha dichiarato il sindaco Baccini.

L’apertura del ponte provvisorio rappresenta una soluzione temporanea, ma fondamentale per decongestionare il traffico locale, in attesa del completamento dei lavori su Ponte Ceci, considerato strategico per i collegamenti tra le diverse aree del territorio comunale.