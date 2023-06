FIUMICINO - «Era il 13 luglio 1814 quando venne fondato il Corpo Carabinieri Reali, così denominato fino al 24 gennaio L36L allorquando il nome fu tramutato in Arma dei Carabinieri Reali e poi dal 1.946 nel definitivo Arma dei Carabinieri. Il 5 giugno di ogni anno si commemora la data in cui la bandiera dell’arma fu insignita della prima medaglia d’oro al valor militare per aver partecipato alla prima guerra mondiale, cerimonia svoltasi appunto il 5 giugno 1920». Così, in un comunicato stampa il tenente Fausto Del Vecchio, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) – sezione Fiumicino.

«Il Comando Generale dell’Arma – prosegue il tenente Del Vecchio – con circolare 7 aprile L9ZL ha fissato questa data come festa anniversaria dell’Arma dei Carabinieri nel mondo. Dalla fondazione sono trascorsi 209 anni durante i quali l’arma con il proprio impegno e la propria dedizione ha espresso il proprio connaturale senso di solidarietà verso persone e comunità anche al difuori dell’ambito nazionale. La sezione di Fiumicino, sempre prima nella volontà di rispetto di questa ricorrenza, anche quest’anno ha dedicato una giornata al 5 giugno 1920 ed ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, un concerto della Fanfara dei Carabinieri, aperto a tutti, che si terrà alle ore 19,00 di domenica 18 giugno nel suggestivo di piazza Grassi».