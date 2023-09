LADISPOLI – Sono cinque i posti di lavoro che mette a disposizione il municipio attraverso un bando di concorso pubblico. Si tratta nello specifico di cinque figure da inserire come istruttori dei servizi amministrativi ed economici con copertura a tempo pieno ed indeterminato.

Tutte le modalità per partecipare al concorso, che scade domani, sono disponibili sul sito ufficiale del Comune. Un piccolo passo in avanti sicuramente per una macchina amministrativa che soffre ormai da tanti anni per la carenza di personale in molti settori con conseguente disagi spesso patiti dagli utenti e dagli stessi lavoratori costretti a straordinari.

