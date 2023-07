LADISPOLI - Il vento che soffiava forte, il mare molto mosso, non consigliato per un bagno refrigerante. Questi gli ingredienti che questo pomeriggio hanno fatto sfiorare la tragedia sulla spiaggia libera di Marina di San Nicola.

Un 71enne si è ritrovato in difficoltà a causa della forza del mare, nei pressi di una scogliera. Immediato l’intervento del bagnino in serivizio sulla torretta di salvamento predisposta dal Comune con l’ausilio della protezione civile Dolphin, della Polizia locale e della Capitaneria di Porto.

L’uomo è stato tratto in salvo grazie al baywatch facendo così evitare il peggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA