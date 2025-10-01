LADISPOLI – Il sindaco Alessandro Grando ha conferito un attestato di ringraziamento a Giuseppe Lo Re, Fulvio Scaratti e Sabatino Piovani per i loro 55 anni di attività professionale ognuno per i propri ambiti. Un gesto di stima e riconoscenza da parte delle istituzioni locali verso chi, con dedizione e impegno, ha contribuito alla crescita del territorio. Emozioni e sorrisi a palazzo Falcone per un evento solitamente molto atteso e che si ripete ciclicamente per omaggiare i lavoratori ladispolani.

Nella stessa giornata in consiglio comunale cittadinanza onoraria per il luogotenente Umberto Polizzi, ex comandante dei carabinieri di Ladispoli andato in pensione da pochi giorni. A breve, tra l’altro, dovrebbe essere indicato il suo successore nella caserma di via dei Narcisi.

