LADISPOLI - Prende il via in biblioteca “Storie di vita tra le pagine: scrittrici raccontano mondi”, la rassegna curata dalla Libreria Tuba Bazar, nata con l'intento di avvicinare gli utenti ai libri, proponendo incontri con alcune grandi scrittrici contemporanee. Primo appuntamento mercoledì 2 ottobre alle 16.45 con Greta Olivo che presenterà il suo romando d'esordio Spilli. Edito da Einaudi editore , il libro è stato uno dei finalisti del Premio Flaiano 2024 - Narrativa under 35 , e racconta la storia di Livia, una giovanissima ragazza che vive spensieratamente la sua vita e che si trova a dover affrontare un problema di salute che la obbliga a reimpostare tutto. Il romanzo è sicuramente una storia di formazione: la vita di un adolescente piena di speranze e sogni, le amicizie, il rapporto con i genitori e la scoperta dell'amore. Greta Olivo, con delicatezza ed un linguaggio pulito e scorrevole, racconta la malattia senza però renderla centrale: si concentra sul presente, sull’impatto che questa improvvisa dimensione ha nella azioni quotidiane della protagonista, sulla rabbia e le nuove paure che Livia dovrà affrontare per crescere in questa sua nuova realtà e raggiungere l'indipendenza. È una storia da leggere, con personaggi molto realistici nei quali possiamo riconoscerci o riconoscere le persone della nostra vita, capace di immergere il lettore nella vita di Livia: una ragazza che lotta per non essere diversa dalle altre e che ci mostrerà come nelle difficoltà siamo in grado di scoprire i nostri lati sconosciuti e le tante possibilità che abbiamo di non arrenderci, sia da adolescenti ma anche da adulti. L'evento è a partecipazione libera e gratuita e non occorre prenotazione.

