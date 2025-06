LADISPOLI - C’è chi è arrivato solo per assistere allo spettacolo e poi concedersi una passeggiata sul lungomare godendosi, perché no, un buon gelato in attesa che il traffico defluisse. Chi invece ha approfittato delle alte temperature e della bella giornata di sole per piazzarsi in spiaggia con costume e ombrellone dedicandosi così alla prima vera tintarella mentre, allo stesso tempo, assisteva allo spettacolo, quello regalato dalla pattuglia acrobatica nazionale “Frecce Tricolori”.

Nonostante la formazione ridotta a sei (a causa dell’incidente di un mese fa a Palermo), i top gun italiani sono riusciti a conquistare sguardo e applauso dei presenti. Circa 50mila gli spettatori domenica, che vanno a sommarsi ai fans di Anna Pepe che sabato sera hanno affollato piazza Rossellini, per un totale di poco più di 60mila presenze in due giorni, nella città balneare.

E all’appuntamento non sono mancati nemmeno i ragazzi dell’alberghiero ladispolano, presenti in tribuna d’onore per svolgere il servizio di accoglienza. A coordinarli il professor Antonio Caccavale, docente di Ricevimento dell’istituto di via Federici. «Un’occasione per dimostrare il legame profondo e il senso di appartenenza che unisce la scuola al territorio - hanno spiegato dalla scuola - Trenta minuti di spettacolo, domenica 1° giugno, per un programma di volo che ha compreso diverse acrobazie, disegnate nel cielo dai migliori piloti dell’Aeronautica Militare (ogni anno ne vengono selezionati uno o due, scelti esclusivamente tra coloro che hanno più di 1000 ore di volo). Uno spettacolo che ha lasciato senza respiro il pubblico, accorso in massa fin dal mattino».

