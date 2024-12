TARQUINIA - Si è tenuta alla Cittadella di Semi di pace la terza edizione della “Pastasciutta antifascista di Casa Cervi” organizzata dall’Anpi provinciale di Viterbo e dalla sezione “10 Giugno 1944” di Tarquinia con il sostegno di varie associazioni Anpi della provincia, della Coop Unicoop Tirreno, dell’Arci, di Libera, della Cigil, della Cgil Spi e del Tuscia Pride, oltre al contributo di molti altri sostenitori.

Anche quest’anno, come le precedenti edizioni, la Pastasciutta antifascista di Casa cervi è entrata a far parte della Rete delle pastasciutte di tutta Italia. Circa 300 ospiti provenienti dalla città e da diversi comuni del viterbese hanno potuto partecipare ai diversi eventi previsti: la raccolta delle firme contro l’autonomia differenziata (organizzata dal comitato per la raccolta di Tarquinia), la Pastasciutta antifascista, il pre-concerto con i cantautori Stella Sabbatini e Simone Bruni e in conclusione il concerto live della band Her pillow.

Durante la serata il presidente di Semi di pace Luca Bondi è intervenuto telefonicamente con un messaggio telefonico da Cuba per un saluto ai presenti. Tutto l’evento si è svolto in un clima di festa come fu il 25 luglio di ottantuno anni fa e tutti i momenti della serata sono stati molto apprezzati, sia i momenti dedicati alla conoscenza ed alla riflessione, sia le fasi della cena – che ha riscosso un unanime apprezzamento – ed il concerto finale della band Her pillow (gruppo romano sulla scena dal 1993 che esegue musica irlandese) con la partecipazione del pubblico al canto dei brani storici della resistenza e dell’antifascismo.

