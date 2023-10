LADISPOLI - Aveva acceso un barbecue a ridosso di un albero e nei pressi di un’auto. Il fatto è avvenuto l’altra sera in pieno centro città, nei pressi dei giardini di via Ancona e via Odescalchi.

Sul posto sono intervenuti i volontari di Fareambiente che hanno fatto spegnere il tutto. «Ricordiamo a chi volesse somministrare cibo improvvisando una pseudo cucina in strada - scrivono i volontari - di chiedere le dovute autorizzazioni all'ente preposto, ma la cosa che ci preme di più, che ci compete e ci tocca da vicino è: “Lasciate in pace i nostri alberi”. Noi non ci siamo mai ritenuti gli ambientalisti dell'ultima ora o quelli della domenica, noi ogni giorno da anni ci dedichiamo alla tutela ambientalecon tutti i mezzi che possiamo permetterci. Come FareAmbiente Ladispoli siamo continuamente in servizio e per l'ambiente siamo quelli che ci sporchiamo le mani ogni giorno per salvaguardarlo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA