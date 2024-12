S. MARINELLA - Il Comune ha pubblicato nei giorni scorsi l’avviso per la manifestazione d’interesse, rivolta ad enti del terzo settore, per la ricerca di un partner nella coprogettazione e successiva esecuzione del progetto “Il villaggio del mangiar bene”.

Sarà possibile partecipare all’evidenza pubblica fino alle 12 del 27 agosto. Nel dettaglio, si tratta di un evento da realizzarsi nei giorni 27, 28 e 29 settembre presso il centro storico di Santa Marinella. E' stato costruito e proposto dal consigliere Alessio Manuelli, sostenuto dal sindaco Pietro Tidei e dalla Giunta e prevede stand espositivi per la degustazione gratuita di prodotti, piatti tipici della regione Lazio, eventi divulgativi e occasioni per riscoprire il territorio rurale e le sue tradizioni. “Il progetto ideato, dopo l’approvazione, ha partecipato all’avviso pubblico per iniziative di promozione del sistema agroalimentare del Lazio pubblicato dall’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio ed è stato giudicato tra i più meritevoli, ottenendo il massimo del contributo messo a disposizione dall’agenzia, pari a 20mila euro. “Sarà l’occasione per creare una manifestazione capace di attirare tanti visitatori anche fuori la stagione estiva – spiega il consigliere Manuelli - così da sfruttare al meglio anche le bellissime prime giornate di autunno. L’iniziativa è studiata per proporre uno stile di vita sano attraverso la valorizzazione dei cibi e dei prodotti che la nostra regione produce, alla degustazione dei prodotti del nostro territorio regionale si affiancheranno momenti informativi e divulgativi e una passeggiata in bicicletta e mountain bike alla scoperta delle aziende agricole e dei ristori del nostro Comune. Insieme ai colleghi dell’amministrazione comunale seguiremo i dettagli del progetto affinchè si dia vita ad un evento che non trascuri nessun dettaglio”. Entusiasta anche il sindaco Pietro Tidei.