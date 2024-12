LADISPOLI - «Il povero Miscio resterà paralizzato. Non potrà mai più camminare: è l’ennesimo animale disabile per mano dell’uomo». Duro sfogo da parte di Susanna Tedeschi, referente dell’associazione animalista “Dammi la Zampa” dopo il bruttissimo episodio che ha coinvolto il gattino di una colonia felina. Circa due settimane fa Miscio è stato raggiunto da un colpo di pistola, probabilmente di quelle che si usano al poligono, sul lungomare di via Marco Polo. Un gesto condannato da tutti. «Un gatto buono, innocente che ha incontrato un mostro sul suo cammino. Mi sento così arrabbiata e stanca. L’unica cosa che mi dà la forza di andare avanti e non abbattermi è quello sguardo fiero di Miscio, il suo cuore combattivo, che si aggrappa alla vita e trova conforto in una carezza».

Indagano i carabinieri della stazione locale e, come confermato da Daniela Marongiu, assessore con delega alla Tutela degli animali per il comune di Ladispoli, anche la Polizia Municipale nella speranza di riuscire ad individuare il responsabile del grave ferimento del gatto ancora ricoverato in una clinica veterinaria.

