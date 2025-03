S. MARINELLA – «Con l’avvio del progetto “Il Pd incontra e ascolta” e la recente apertura del circolo locale, abbiamo già raccolto alcune proposte dei cittadini su come migliorare Santa Marinella e Santa Severa, ma soprattutto abbiamo ascoltato le opinioni e le esigenze dei nostri concittadini. Il nostro impegno - spiega la segretaria del circolo Lucia Gaglione - continua strada per strada e casa per casa, con gli incontri direttamente nei rioni. Per questo abbiamo organizzato una serie di appuntamenti dedicati in particolare a problematiche specifiche dei dieci rioni presenti a Santa Marinella, facendoci carico di portare all’attenzione dei nostri referenti in amministrazione le istanze raccolte». Gli incontri ripartiranno dal rione Valdambrini. «Questo rione - spiega la segretaria - sta affrontando alcuni disagi legati alla viabilità a causa di importanti lavori di potenziamento della rete idrica. Siamo certi che, una volta superati i disagi attuali, il quartiere beneficerà di una significativa riqualificazione». Sarà presente l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati, per fornire chiarimenti riguardo al tipo di intervento in atto, alla tempistica prevista per il termine dei lavori e alle soluzioni per migliorare la viabilità nella zona. «Dare voce alle persone - conclude la segretaria dem - rappresenta un importante passo verso un maggiore coinvolgimento della comunità locale. Il nostro obiettivo è eliminare la distanza e il pregiudizio che talvolta nasce perché la politica viene percepita come distante dai problemi reali. Crediamo fermamente che tra cittadino e politica debba esserci un rapporto diretto e umano. Il nostro compito è quello di stare in mezzo alla gente, per comprendere i problemi, le aspettative e le aspirazioni delle persone, prestando attenzione alle giovani generazioni. Ringrazio l’assessore Amanati per essersi messo a disposizione e invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a questi incontri, contribuendo così a rafforzare un dialogo costruttivo e collaborativo per rendere S. Marinella e S. Severa luoghi migliori”.

