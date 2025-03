LADISPOLI - Ultimo appuntamento con "Il mare d'Inverno". Appuntamento sull'arenile di Marina di Palo con studenti e docenti del centro studi Arcadia di Ladispoli, venerdì a partire dalle 10. Obiettivo: pulire la spiaggia del lungomare Marina di Palo a Ladispoli per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo. Fare Verde, inoltre, continua a denunciare il grave fenomeno dell’invasione della plastica che affligge il litorale.

Altro obiettivo dell'iniziativa dell'associazione ambientalista è quello di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti e riciclarli più possibile.

Durante la giornata di pulizia sarà effettuato anche un censimento dei rifiuti raccolti, questo per dimostrare che sulle spiagge ormai si trova di tutto ed è dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni cooperare per tenerle pulite. Ad affiancare i volontari di Fare Verde come ormai succede da anni per ogni iniziativa dell’associazione «ci saranno gli studenti del Centro Studi Arcadia, istituto da sempre sensibile ad iniziative legate alla salvaguardia ed alla tutela dell’ambiente. Inoltre – conclude il presidente Augello – lo scrittore, archeologo e docente del centro Studi Arcadia, Fabrizio Ludovico Porcaroli, illustrerà a tutti i partecipanti, i siti archeologici intorno alla zona che andremo a pulire. Invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore il mare e la propria città ad intervenire, muniti di guanti e forza di volontà». Chiunque voglia partecipare alle giornate di pulizia, può contattare Fare Verde al numero 338.49.80.365 o inviare una mail all’indirizzo fareverdeladispoli@gmail.com .

