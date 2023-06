SANTA MARINELLA – In merito all’arredo urbano e alle condizioni del mare, molto spesso i consigli all’amministrazione comunale, arrivano dai social. Dunque non ci sono solo critiche per la salute delle acque del litorale, come è successo in campagna elettorale, quando le minoranze attaccarono la prima giunta Tidei di non fare il necessario sui fossi, anche se poi sia l’Arpa che Legambiente affermarono il contrario. “Sinceramente – scrive in un post Sergio Bassetti – devo dire che ad oggi, abbiamo un mare da bandiera blu. Invece vorrei sensibilizzare l’amministrazione, dopo aver protocollato mercoledì scorso una richiesta di intervento del servizio del verde pubblico, in merito ad una situazione che vede il marciapiede del centro commerciale Maiorca, impraticabile. Tanto per fare capire, chi con una carrozzina deve andare verso Parco Cuffaro o Al Todis, deve passare su una strada stretta con macchine parcheggiate A destra e sinistra e in transito, oppure per andare in sicurezza passare sul marciapiede in questione, spostando i rami delle palme esotiche. La zona è quella del bar Majorca, in attesa che queste palme esotiche crescano in alto, non sarebbe il caso di fare una potatura delle palme per rendere fruibile il marciapiede anche a chi è più alto di un metro?”.

