TARQUINIA - Si è svolta nei giorni scorsi presso il Salone delle Feste di Palazzo Bruschi, la cerimonia di premiazione degli studenti dell’istituto E. Sacconi di Tarquinia che hanno partecipato al concorso internazionale “un Poster per la pace” .

Oltre i ragazzi della scuola accompagnati dalle docenti di arte, erano presenti la presidente del Lions Club di Tarquinia Laura Voccia, i soci Roberta Ranucci e Fabio Fiorelli oltre che la dirigente scolastica Dilva Boem.

«La scuola oltre la famiglia –riferisce la presidente Laura Voccia - ha un ruolo educativo molto importante, è il luogo dove i bambini e i ragazzi trascorrono il maggior tempo della giornata, si incontrano, si aggregano ed è nella scuola che debbono imparare a convivere tra di loro all’insegna della pace con rispetto e tolleranza».

Ed è in questo percorso educativo alla pace che si inseriscono i Lions , che in tutto il mondo, da oltre 30 anni, sponsorizzano nelle scuole questo concorso molto speciale perché l’obiettivo del progetto è far riflettere e sensibilizzare i più giovani sul significato della pace in tutte le sue sfaccettature, coinvolgendoli ad esprimere il loro modo di vederla attraverso l’arte e la creatività.

“Il tema del concorso di questa annata lionistica era “Osiamo sognare”- precisa la presidente Lions-e i ragazzi sono riusciti a rendere in immagini il loro desiderio di pace soprattutto relazionandolo alle guerre in atto che purtroppo coinvolgono tanti innocenti bambini costretti a vivere la loro infanzia non tra giochi e spensieratezza ma tra morte e devastazione”. E proprio la vincitrice del concorso Elena Karol Gulino ha voluto e saputo evidenziare questo delicato tema con il suo bellissimo disegno, dimostrando una grande sensibilità e suscitando un meritato applauso da parte della platea presente alla premiazione .

A lei e alla seconda classificata Francisca Uwackwe e alle terze classificate pari merito Maria Benedetti e Serena Iannello è stato fatto dono di una borsa di studio e un attestato . Ad altrettanti 20 ragazzi meritevoli per i bei disegni presentati sono stati consegnati attestati di partecipazione e un grazioso gadget a ricordo del concorso

“Ringrazio la dirigente D. Boem- conclude la presidente Voccia- per la costante collaborazione alle iniziative del nostro Club che coinvolgono i bambini e i ragazzi a 360 °a partire da quelle per preservare la salute sino ad abbracciare tutte le forme d’arte come il disegno e la musica. Non per ultimo ringrazio le docenti prof. M. Teresa Palma e Maria D’Aloiso per aver accompagnato i ragazzi in questa importante esperienza mettendosi a disposizione affinchè tutti potessero arrivare ad esprimere le loro capacità e il loro pensiero di pace traducendolo in meravigliosi disegni. Un saluto speciale al socio prof. Cesare Aloisi, che pur dietro alle quinte riesce ad essere sempre fondamentale per la perfetta riuscita del Service”.

© riproduzione riservata