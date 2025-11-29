TOLFA - Il Jazz è Donna torna a far vibrare il territorio, questa volta non con le note di un concerto ma con il rumore del mare, il vento tra i pini e il passo lento del cammino. Domenica 23 novembre, infatti, il progetto promosso da Tolfa Jazz insieme a Susan G. Komen Italia, e sostenuto dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, ha portato le partecipanti alla scoperta del Monumento Naturale La Frasca, l’incantevole tratto costiero tra Civitavecchia e Tarquinia. Guidato dalla Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Tiziana Caiazzo, il gruppo ha esplorato un ambiente di grande valore naturalistico, alternando tratti di pineta, spiaggia e sentieri dell’Area Protetta. Un percorso che ha permesso non solo di conoscere la biodiversità di questo prezioso ecosistema, ma anche di vivere un’esperienza immersiva fatta di osservazione, ascolto e pratiche di consapevolezza. La mattinata si è conclusa con un’attività creativa: la colorazione del Mandala, pensata per valorizzare il legame tra natura, benessere e creatività. Un momento condiviso che ha favorito introspezione, rilassamento e connessioni nuove tra le partecipanti. Questo appuntamento rientra nel calendario della rassegna Il Jazz è Donna, il progetto che da anni unisce cultura, prevenzione e comunità, invitando il pubblico — in particolare le donne — a prendersi cura di sé, anche attraverso iniziative che promuovono il movimento, l’ambiente e lo stare insieme. E il cammino continua. Sabato 7 dicembre, infatti, la rassegna approderà a Cerveteri con una nuova passeggiata: un percorso tra paesaggi aperti che si affacciano sul mare, il fosso, la Cascatella e una serie di prove sensoriali in natura, pensate per stimolare tutti i sensi.