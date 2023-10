TUSCANIA – Il Gruppo archeologico Città di Tuscania al Quirinale per ammirare gli straordinari bronzi di San Casciano dei Bagni, in mostra presso la casa degli italiani fino a dicembre. In due escursioni, organizzate dall’associazione tuscanese l’11 e il 14 ottobre, oltre 40 volontari hanno avuto la fortuna di godere appieno dei reperti archeologici rinvenuti in occasione di quella che può essere considerata a pieno titolo una delle maggiori scoperte archeologiche degli ultimi decenni. L’escursione è poi proseguita anche nella visita della sede di Palazzo Massimo del Museo Nazionale Romano, tra le esposizioni di scultura e pittura romana più interessanti esistenti al mondo. I volontari sono stati accompagnati nella visita dal Direttore Alessandro Tizi, supportato dal Vicedirettore Franco Livi e da Federico Costantini. «Una vera emozione entrare nel palazzo del Quirinale per osservare e scoprire una mostra unica – commenta il direttore del Gruppo archeologico Città di Tuscania Alessandro Tizi –. Un’emozione che hanno potuto provare, grazie al lavoro di organizzazione svolto dall’associazione, decine e decine di volontari tuscanesi e non, che hanno partecipato alle due escursioni. Una visita in un palazzo molto speciale a reperti molto speciali, che ci parlano di un mondo antico e di civiltà che, benché si scontrassero, dialogavano e pregavano insieme secondo riti e tradizioni comuni. Una lezione per il mondo contemporaneo che tutti dovremmo saper leggere e su cui dovremmo riflettere. Così come dovremmo riflettere sull’importanza capitale della ricerca archeologica, che nel contesto di San Casciano dei Bagni, grazie ad un team di ricerca di grande spessore scientifico e tecnico, alla tenacia dell’amministrazione comunale, che ha svolto un lavoro lungimirante, e ai volontari, si sta rivelando un grande impulso allo sviluppo socioeconomico ed occupazione per l’intero territorio. Un aspetto che dovremmo comprendere a fondo e replicare in molti altri contesti, come a Tuscania». Il Gruppo archeologico Città di Tuscania sta organizzando le prossime iniziative e le prossime escursioni, con una serie di progetti di grande valore, su cui i volontari lavoreranno nei prossimi mesi in vista della nuova programmazione 2024.