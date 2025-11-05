SORIANO NEL CIMINO - Grande emozione e tanto orgoglio nel paese all’ombra dei Cimini, dove, alla presenza del Prefetto Sergio Pomponio e del sindaco Roberto Camilli, è stata conferita ad Anastasia Siena l’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana.

Un riconoscimento prestigioso che premia il suo impegno concreto e instancabile all’interno della Croce Rossa Italiana, testimonianza di un percorso fatto di altruismo, spirito di servizio e dedizione al prossimo. «Questo onore non celebra solo Anastasia come persona – ha sottolineato l’amministrazione comunale – ma rappresenta anche i valori profondi che incarna: solidarietà, senso civico e attenzione verso la collettività. È un esempio per tutti, in particolare per le nuove generazioni». A nome dell’intera comunità, il Comune di Soriano ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ad Anastasia Siena, sottolineando il valore simbolico di questa onorificenza, che porta lustro all’intero paese. «Complimenti, Anastasia: il tuo impegno è un orgoglio per tutti noi», si legge nel messaggio ufficiale del Comune.

