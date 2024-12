CERVETERI - Tre nuovi prodotti vengono insigniti del marchio De.C.O. di Cerveteri - Denominazione Comunale di Origine. Si tratta delle ciambelline al vino, del filone al mosto d'uva e del miele millefiori. Tre prodotti fortemente legati al territorio e alle tradizioni gastronomiche ed agricole di Cerveteri, che ne rappresentano un’eccellenza riconosciuta non solo nel territorio etrusco ma anche nel resto del Litorale. Ad approvarne il riconoscimento, la Commissione comunale, composta dalla presidente Catia Minghi, dai consiglieri comunali Alessandro Gazzella e Luigino Bucchi e dagli esperti Beatrice Morra, Marco Greggio, Fabrizio Sale, Giovanni Zucconi e Paolo Carpino. «Le ciambelline al vino invece, biscotti preparati con pochi e semplici ingredienti, di quelli che non mancano mai nelle dispense, appartengono alla tradizione contadina del territorio - spiegano dal Comune - spesso realizzati secondo le antiche ricette popolari e cotti inizialmente presso i forni a legna comunali. Le ciambelline al vino di Cerveteri sono prodotti di pasticceria secca tipici del territorio cerite, offerti agli ospiti in occasioni di festività o avvenimenti particolari quali cerimonie familiari o ricorrenze, accompagnati da un buon bicchiere di vino di produzione locale. Il filone al mosto d’uva rappresenta una preparazione tradizionale cerveterana tipica dell’autunno, il momento dell’anno nel quale l’uva è matura ed inizia la vendemmia. Il mosto d’uva di uve locali coltivate su territorio cerite, protagonista dell’impasto senza burro, è il succo che si ottiene pigiando l’uva prima che inizi la fermentazione. La ricetta è molto semplice e simile all’impasto dei maritozzi. Gli ingredienti sono facilmente reperibili: mosto di uva di vitigni locali di Cerveteri, farina 0, olio evo, lievito vanigliato, scorza di limone grattugiata, uova e zucchero. Il terzo prodotto insignito del marchio De.C.O. è invece il Miele Millefiori. Due le tipologie, uno è primaverile, raccolto nelle campagne di Cerveteri, l’altro è estivo, tipico del Borgo di Ceri e del Cerqueto. Un prodotto buono, salutare, strettamente legato al territorio, realizzato in maniera totalmente naturale: una vera eccellenza non soltanto di Cerveteri ma del comprensorio tutto». «Prosegue il lavoro di riconoscimento dei prodotti alimentari tipici del territorio da parte della Commissione – ha detto la presidente della Commissione e delegata alla Promozione dei prodotti di denominazione comunale, Catia Minghi - Cerveteri è un territorio ricco di eccellenze e soprattutto di tradizioni: ancora oggi sono tantissimi, all’interno delle attività storiche della nostra città, i prodotti preparati con ricette antiche, che una volta usavano le nostre mamme e nonne e che si tramandano di generazione in generazione. Con questi tre nuovi riconoscimenti di prodotti, si apre ora una nuova fase di lavoro per la Commissione De.C.O., subito dopo l’estate, quando inizieremo a lavorare con i forni storici di Cerveteri per iniziare a parlare in maniera approfondita di un pane di Cerveteri con caratteristiche comuni a tutti».

