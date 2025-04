PALIDORO – Un traguardo che premia l’impegno sociale e la visione di una farmacia davvero al servizio del cittadino. Venerdì scorso, il dottor Marco Tortorici, titolare della Farmacia Salvo D’Acquisto a Palidoro, ha ricevuto il prestigioso Premio Nazionale Farmacista Solidale dell’Anno, nell’ambito di Cosmofarma 2025, la più importante manifestazione dedicata al settore farmaceutico in Italia. Il riconoscimento, consegnato nel corso di una cerimonia a Bologna, rappresenta una vera e propria consacrazione: in Italia ci sono oltre 21.000 farmacie, eppure è stato proprio il dottor Tortorici a distinguersi per un’idea pionieristica, trasformata in realtà grazie a passione e dedizione. A fare la differenza è stata la creazione della prima Farmacia Solidale d’Italia, un’iniziativa che ha rivoluzionato il concetto stesso di farmacia. Non più solo un punto vendita di farmaci, ma un presidio sociale e sanitario sul territorio, a fianco delle persone più fragili. La Farmacia Solidale nasce con l’obiettivo di garantire l’accesso ai medicinali anche a chi non può permetterseli, creando una rete di sostegno e prossimità capace di intercettare i bisogni reali della comunità. La visione portata avanti da Tortorici ha già ispirato altre farmacie e territori, che guardano a Palidoro come a un modello replicabile. Il premio di Cosmofarma sottolinea proprio questo: l’impatto sociale e il valore umano di un’idea nata per rispondere alle difficoltà di chi spesso resta invisibile. «Questo riconoscimento non è solo mio, ma di tutta la comunità che ha creduto in questo progetto», ha commentato Tortorici, visibilmente emozionato.

Il Premio Farmacista Solidale rappresenta oggi uno dei riconoscimenti più ambiti del settore. Non solo perché arriva da Cosmofarma, il salone leader in Europa per il mondo della farmacia, ma perché evidenzia il volto umano di una professione che evolve. Il successo della Farmacia Salvo D’Acquisto dimostra che è possibile coniugare innovazione, solidarietà e sostenibilità. In un momento in cui il Sistema Sanitario affronta sfide complesse, esperienze come questa diventano essenziali per costruire un tessuto di prossimità e supporto reale. Il riconoscimento a Marco Tortorici è motivo di orgoglio non solo per la categoria, ma anche per tutta la comunità di Palidoro e del Comune di Fiumicino.