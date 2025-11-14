FREGENE - Prosegue il ciclo di visite istituzionali del Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello (CP) Cosimo Nicastro, che lunedì ha fatto tappa presso gli Uffici Locali Marittimi di Fregene e Torvaianica, nonché alla Delegazione di spiaggia di Ostia.

Ad accompagnarlo, il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Roma, Capitano di Vascello (CP) Emilio Casale.

L’incontro ha offerto l’occasione per illustrare al Direttore Marittimo le peculiarità dell’area di giurisdizione del Circondario Marittimo di Roma, in cui rientra anche l’attività di sorveglianza dell’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno. Il Comandante Nicastro ha potuto constatare l’avvio dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile che ospita l’Ufficio Locale Marittimo di Torvaianica, nel Comune di Pomezia. Tali interventi rientrano in un più ampio programma di valorizzazione e adeguamento delle infrastrutture marittime, volto a garantire maggiori standard di sicurezza e funzionalità operativa per il personale e l’utenza.

Il Comandante Nicastro ha espresso alto apprezzamento per l’impegno quotidiano del personale, sottolineando “la passione, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio con cui vengono garantiti servizi essenziali a favore della collettività e dell’utenza marittima”.

Nel pomeriggio, il Direttore Marittimo ha incontrato il Sindaco di Fiumicino, on. Mario Baccini, con il quale ha ribadito la consolidata sinergia tra la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e l’Amministrazione comunale. Il colloquio ha evidenziato la piena collaborazione istituzionale nella gestione degli ambiti di interesse comune su un territorio caratterizzato da importanti iniziative di sviluppo.

Al termine dell’incontro, il Comandante Nicastro ha donato al primo cittadino una copia del volume celebrativo dei 160 anni dall’istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto.