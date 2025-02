FIUMICINO - «Un regalo più bello per i 15 anni del Cuore di Cristiano non potevamo riceverlo». Così ha concluso Loredana Vignè, Presidente dell'Associazione "Il Cuore di Cristiano ODV - ETS", in riferimento al messaggio lanciato dal Sindaco, Mario Baccini. Il Primo Cittadino, durante l'evento, tenutosi presso il "Salsedine Expo” di Fi+++---umicino, ha sottolineato l'importanza delle realtà associative definendole “il cuore pulsante della città”. Presente alla cerimonia anche l’Assessore alle Politiche sociali, Monica Picca. «Il codice genetico della nostra città è fatto di associazionismo e solidarietà. Lavoreremo fianco a fianco con le associazioni del territorio, per mettere a punto gli strumenti necessari a supporto dell’economia sociale e della solidarietà. Abbiamo un impegno preciso nel nostro programma amministrativo: attuare i principi della Carta dei Diritti delle Nazioni Unite. - ha aggiunto il Sindaco. - Invito le realtà associative ad un dialogo aperto e costruttivo con l'amministrazione comunale, per collaborare insieme alla realizzazione di progetti che possano migliorare la vita delle famiglie e delle persone che vivono in una condizione di vulnerabilità sociale. Siamo pronti a trasformare le idee in azioni concrete al servizio dei nostri concittadini».