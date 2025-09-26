FIUMICINO – Il Comune di Fiumicino ha approvato l’aggiornamento delle tariffe del servizio taxi, fermo da oltre 17 anni. L’adeguamento, deliberato dal Consiglio Comunale, è stato effettuato in conformità all’indice ISTAT FOI. Il nuovo assetto tariffario ha incluso anche il parere preventivo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Le principali novità introdotte: • Adeguamento delle tariffe secondo l’indice ISTAT FOI (+34,6%) • Revisione quinquennale delle tariffe, salvo mutamenti significativi del quadro macroeconomico • Istituzione di sconti del 20% per particolari categorie di utenza:

– Persone con disabilità e mobilità ridotta

– Donne sole o con minori in orario notturno (Taxi Rosa)

– Over 70 (Taxi Argento)

– Corse da/per ospedali e strutture sanitarie

– Corse da/per locali ed eventi notturni (Taxi Discoteca)

– Durante le giornate di blocco del traffico (Taxi Eco)

• La sospensione delle tariffe fisse attualmente in vigore e l’avvio di una fase sperimentale, che prevede l’introduzione di un sistema tariffario basato sul “doppio tassametro”, finalizzato a garantire maggiore trasparenza nella determinazione dei costi e una più chiara informazione all’utenza. Il nuovo sistema consentirà, in prospettiva, di affiancare al tassametro tradizionale un sistema alternativo di tariffazione a prezzo fisso, nei casi previsti dalla normativa.

Tariffe minime stabilite:

• 12,00 euro per corse interne (escluso aeroporto)

• 25,00 euro per corse da/per l’aeroporto “Leonardo da Vinci”

È inoltre prevista l’introduzione della tariffa ad uso collettivo, per gruppi superiori alle quattro persone dirette alla stessa destinazione o lungo la stessa direttrice, e la possibilità di accordare liberamente riduzioni sul prezzo finale della corsa. Il nuovo tariffario sarà esposto in tutte le vetture taxi, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, disponibile in lingua inglese e divulgato attraverso i principali canali di comunicazione. «L’obiettivo – dichiara l’assessore al TPL Angelo Caroccia – è garantire un sistema equo che tuteli gli operatori del settore e renda il servizio più accessibile per le categorie fragili e più trasparente per tutti gli utenti. – aggiunge – Inoltre a fronte della tariffa fissa di 35 euro applicata dai taxi romani per la tratta Aeroporto – Fiumicino Città, con agevolazioni che arrivano al 10%, i taxi del Comune di Fiumicino garantiranno una tariffa minima più conveniente, pari a 25 euro, con sconti fino al 20% per specifiche categorie di utenti».