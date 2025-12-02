VASANELLO - Nella mattina di lunedì, presso Palazzo Celestini, sede del municipio di Vasanello, il neo comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo, colonnello Alfredo Antro, accompagnato dal maggiore Raffaele Di Lauro, dal maresciallo ordinario Rosa Magliulo e da altri militari della stazione carabinieri di Vasanello, è stato ufficialmente ricevuto dall’amministrazione comunale di Vasanello. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Igino Vestri, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Mancuso e l’assessore Profeta Pieri. «Mi auguro, e ne sono certo, di poter proseguire una proficua e intensa collaborazione con l’Arma locale, in continuità con l’eccellente rapporto già instaurato con il suo predecessore», ha commentato il sindaco Vestri, rivolgendosi al comandante Antro. «La comandante della stazione di Vasanello, il maresciallo Magliulo – ha aggiunto il dindaco -, è un militare, prima ancora che una grande donna, dalle eccellenti qualità umane e professionali. Con la Magliulo c’è un’ottima intesa, un rapporto professionale costruito nel solo interesse comune: il benessere e la sicurezza della collettività vasanellese». Nell’occasione è stato conferito un attestato di lode per il costante impegno, la presenza assidua sul territorio e la quotidiana dedizione dimostrata nello svolgimento del servizio. Un riconoscimento che sottolinea la professionalità, la disponibilità e il ruolo fondamentale svolto dalla stazione carabinieri di Vasanello nel garantire sicurezza, tutelare i cittadini e rafforzare il senso di fiducia nelle istituzioni. L’amministrazione ha espresso la propria più viva gratitudine per il prezioso contributo offerto all’intera comunità vasanellese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA