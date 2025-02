GALLESE - «Quando il rispetto viene a mancare». Lo afferma il coordinatore della Lega, Gianpaolo Vaccari, che già qualche tempo fa, dietro segnalazione di cittadini gallesini indignati riguardo la gestione del cimitero, aveva sollevato il problema.

«Pensiamo che tutti siano d’accordo nel ritenere questo un luogo sacro, da rispettare e curare nel migliore dei modi. Proprio questo è il punto - sottoliena Vaccari -: rispettare. Vogliamo quindi porre due quesiti all’amministrazione che secondo noi ha il dovere di tutelare in ogni modo questo luogo. Purtroppo - spiega - ci viene segnalato non più come luogo sacro ma come un drive in. Infatti sistematicamente entrano indisturbate auto come nulla fosse, parcheggiate direttamente davanti alle tombe. Non parliamo di persone disabili o con difficoltà motorie, tutt’altro, questo secondo noi è irrispettoso verso chi educatamente e come giusto sia parcheggia all’esterno ma soprattutto verso i defunti. Non si dovrebbe sottovalutare neanche il problema sicurezza. Qualcuno ha mai pensato cosa accadrebbe se un’auto investisse una persona? Tra l’altro, e questo è il secondo punto da segnalare, ci chiediamo il perché il cimitero resta aperto anche di notte? Perché questo luogo nelle ore notturne resta aperto alla mercé di tutti?». «Non avere cura di un luogo sacro come questo - aggiunge Vaccari - è il primo segno di degrado e abbandono per l’intera comunità. Ripetiamo che più di una volta abbiamo sollevato il problema ma a tutt’oggi nulla è cambiato. Ci chiediamo: perché? E ancora perché questo problema non è stato mai sollevato da nessuno dei consiglieri di minoranza? Confidiamo che l’amministrazione comunale al più presto vorrà porre fine a questo problema prendendo le dovute misure a riguardo», conclude il coordinatore della Lega.

