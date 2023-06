CERVETERI - Prezzi delle materie prime a livelli esorbitanti e i prezzi di vendita, come ad esempio del latte, che invece continuano ad abbassarsi sempre di più. La situazione in cui versano gli agricoltori e allevatori del territorio è veramente difficile. Dal post pandemia, con i rincari delle materie prime, alla guerra in Ucraina, dove anche il costo della benzina è aumentato notevolmente, sono veramente pochi, se non addirittura inestitenti, quegli imprenditori, soprattutto a livello locale e a capo di aziende a gestione familiare, che riescono ad andare avanti guadagnando tanto da poter rimpinguare un salvadanaio che man mano sta diventando sempre più vuoto.

Ed è questo uno dei temi affrontati nei giorni scorsi dall'assessore alle Attività produttive di Cerveteri, Riccardo Ferri, e dall'assessore regionale all'agricoltura e bilancio, Giancarlo Righini. «In questi giorni Righini ha visitato la zona a nord di Roma - ha spiegato Ferri - per ascoltare quelle che sono le problematiche del settore. A Cerveteri abbiamo visitato la Valle del Canneto a Borgo San Martino».

E proprio «i prezzi alle stelle» e i guadagni sempre più bassi, sono stati uno degli argomenti affrontati con l'assessore regionale che ha puntato i riflettori sui bandi che la Regione Lazio pubblicherà in futuro proprio per cercare di tendere una mano al settore. Uno di questi dovrebbe andare online proprio a giorni ed è diretto alle iniziative enogastronomiche territoriali.

LA SAGRA DEL MELONE

Durante la sua visita sul territorio l'onorevole Righini ha inoltre avuto modo di parlare anche con il consigliere comunale Gianluca Paolacci. Tra i temi: la Sagra del Melone che dovrebbe svolgersi a fine luglio nella frazione di Due Casette, a cura della Proloco della frazione che sta lavorando incessantemente per la buona riuscita della manifestazione. Obiettivo: riportare in auge il melone, prodotto agricolo di nicchia del territorio.

