CERVETERI - Spiraglio di luce, forse, per i residenti de I Terzi che da tempo ormai devono fare i conti con disservizi idrici. A denunciare, nei giorni scorsi la situazione era stato il capogruppo FdI, Luigino Bucchi. Colpa di un rimpallo di responsabilità tra Arsial e Comune che aveva lasciato diverse famiglie "all'asciutto". Problema cicliclo a cui ora, finalmente, sembra volgere verso una soluzione. «Non è accettabile che, nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini e i ripetuti solleciti dell’amministrazione comunale, da diverse settimane più di venti famiglie della frazione de I Terzi restino senza acqua in casa: un disagio gravissimo, soprattutto in questi giorni di caldo intenso e temperature elevatissime», ha detto il sindaco Elena Gubetti che ha così inviato «una nota formale ad Arsial, alla Regione Lazio e ad Acea Ato 2, coinvolgendo per conoscenza anche il Prefetto di Roma, per richiedere un intervento urgente e risolutivo per il ripristino del servizio idrico». «Si tratta di una situazione, sulla quale continueremo a vigilare con la massima attenzione», ha proseguito Gubetti che ha ricordato anche l'avvio dell'iter per l'acquisizione, da parte del Comune, dell'acquedotto Arsial «con l’obiettivo di cederne poi la gestione ad Acea Ato 2». «Il prossimo incontro è fissato per martedì 22 luglio: in quell’occasione proseguiremo nell’iter per l’acquisizione e nel passaggio delle reti, continuando a tutelare e garantire l’erogazione corretta di un bene primario e fondamentale come l’acqua».

Intanto, proprio dopo l'invio della nota, Acea e Arsial avrebbero provveduto ad effettuare un sopralluogo sulla rete «dal quale è emersa una perdita importante sulla condotta Arsial».

