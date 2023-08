CERVETERI - «Tre persone all'interno di una Fiat scura hanno rubato a me e mia moglie i borselli nella nostra vettura e poi sono fuggiti verso la statale Aurelia. Sono spariti naturalmente anche i nostri documenti. Speriamo possano trovare l'auto utilizzata dai malviventi». La denuncia social è del signor Renato, l'ennesima vittima dei malviventi, sul territorio etrusco. Il furto sarebbe avvenuto nei pressi di un chiosco di frutta e verdura. In sostanza, i ladri, ancora una volta, hanno preso di mira le auto parcheggiate. Nei mesi scorsi a finire nel mirino dei malviventi erano state le auto di genitori e insegnanti davanti le scuole. Non solo auto. Furti anche nei supermercati e nei parcheggi all'esterno, borseggi nei bar. Qualche giorno fa era toccato a una anziana. Derubata in un'attività commerciale sull'Aurelia a Santa Marinella con le immagini delle telecamere interne che avevano ripreso il tutto, facendo anche il giro dei social. A Ladispoli a farne le spese una donna intenta a bere un caffè al bar con i ladri che le hanno sottratto la borsa poi ritrovata nei pressi di via Odescalchi.

