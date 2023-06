CERVETERI - Continuano, a Valcanneto, le intrusioni di persone negli immobili della frazione etrusca. L'ultima denuncia risale a pochissimi giorni fa quando intorno alle 21.30 circa ignoti si sarebbero introdotti in una villa disabitata da un po'. A notare strani movimenti una vicina che «rientrando - scrive Silvano - sentiva dei rumori provenienti dalla villa adiacente». Avvicinatasi alla recinzione la donna avrebbe visto una persona e così subito la corsa a casa per allertare le forze dell'ordine. Già anni fa la stessa abitazione era stata presa di mira dai ladri che all'epoca avevano divelto una protezione in ferro, «a tutt'oggi non ripristinata». Vicenda questa che mette in luce un altro problema con cui la frazione deve fare i conti: l'assenza di una stazione dei carabinieri in loco che potrebbe fungere da deterrente contro i ladri. «Si fa appello a chi in alto può dar luogo a situazioni che migliorino la vita e la sicurezza dei cittadini, perché a noi cittadini che paghiamo le tasse non interessano le loro diatribe di mancanza di personale, fondi e chiacchiere sterili - continua il signor Silvano - Valcanneto necessità di un stazione dei carabinieri, un posto di polizia o quant’altro che dia sicurezza ai cittadini h24». Sempre i residenti, più volte, hanno invocato l'installazione di telecamere di videosorveglianze sul territorio che possano aiutare da un lato ad allontanare i malintenzionati e dall'altro a fornire elementi utili alle forze dell'ordine per individuare gli autori dei furti o dei tentativi di effrazione. Richiesta, quest'ultima, su cui l'amministrazione comunale stava lavorando (come avevano spiegato dal palazzetto comunale) ma che oggi, è ancora un "niente di fatto".

