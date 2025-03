ALLUMIERE - «Per l'ennesina volta dobbiamo denunciare i soliti ignoti che trafugano fiori e oggetti al cimitero: non se ne può più». Questa la protesta di alcuni residenti di Allumiere che non ne possono più di vedere razziate le tombe dei loro cari. Stando a quanto riportato da alcuni allumieraschi «con molta frequenza vediamo sparire dalle tombe dei nostri cari le piante, i fiori, le statue, ma anche pupazzi o altri gadget. È veramente orrendo subire questi furti. Sono violazioni in un luogo che dovrebbe essere sacro».

Alcuni mettono in evidenza la sparizione di «scope, materiali per pulire le tombe, ma anche innaffiatoi e contenitori». Sembra che a sparire siano anche i sottovasi. È proprio di questi giorni poi il post rammaricato di una ragazza che scrive: «Ho creato per i miei cari al cimitero dei mazzi di fiori in stoffa meravigliosi, di qualità indicibile e di un’armonia di forme e colori invidiabile. Forse è stato proprio il sentimento dell’invidia che ha mosso qualche anima persa a rubarlo dalla tomba dei miei nonni. Che poi quasi quasi lo capisco pure: perché l’arte la apprezzano e la vogliono tutti, soprattutto gli invidiosi».

