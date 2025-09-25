ALLUMIERE - Nei giorni scorsi ad Allumiere si è tornato a discutere di scuola e di presunti disservizi, con toni accesi e accuse che, secondo l’amministrazione comunale, appaiono più orientati a “creare polemica sterile che a comprendere la realtà dei fatti”. A prendere la parola per fare chiarezza è la vicesindaca e assessora all’Istruzione Marta Stampella, insieme al sindaco Luigi Landi, che rivendicano con forza le scelte compiute e chiedono ai cittadini di guardare oltre le difficoltà momentanee.“I cittadini hanno diritto alla verità, detta con trasparenza e onestà intellettuale – afferma la vicesindaca e assessora alla Scuola, Marta Stampella –. I disagi segnalati da alcune famiglie sono reali, ma non sono il risultato di negligenze o disorganizzazione. Al contrario sono la conseguenza dell’apertura di due cantieri fondamentali per il futuro del nostro territorio”. Si tratta “della costruzione di una nuova mensa scolastica e di un asilo nido moderno e funzionale” finanziati con fondi PNRR per circa un milione e mezzo di euro. Risorse che l’amministrazione definisce “frutto di impegno e lungimiranza” e che permetteranno di rispondere a bisogni rimasti inevasi per decenni. “Parliamo di interventi attesi da anni – prosegue la vicesindaca Stampella – che non solo innalzeranno la qualità dell’offerta educativa, ma ci consentiranno anche di recuperare l’ex plesso della scuola materna, abbandonato dagli anni ’90 e ridotto a discarica. Un simbolo del passato che stiamo trasformando in una risorsa per il futuro”. Parallelamente, sono stati avviati i lavori per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento del plesso che ospita scuola dell’Infanzia, scuola Secondaria di primo grado e il nido, ormai obsoleto e soggetto a continue perdite. “Fino ad oggi – sottolinea la vicesindaca insieme al sindaco Luigi Landi – avevamo scelto di intervenire in maniera contenuta, per non gravare eccessivamente sulle casse comunali. Ora, grazie a nuovi finanziamenti, possiamo affrontare il problema in modo definitivo, sostituendo l’impianto e bonificando l’area”.

Gli interventi in corso si aggiungono a quelli già completati, come l’efficientamento energetico e la riqualificazione dell’edificio “F. Turati”, dove sono stati installati nuovi infissi e un impianto di riscaldamento completamente rinnovato. “Sono segni concreti – evidenzia il sindaco Landi – di una programmazione attenta, strutturata e capace di guardare al futuro, senza trascurare la qualità del presente”. Un punto, quello delle critiche, che la vicesindaca affronta senza giri di parole: “Non esiste progresso senza cambiamenti temporanei. Le scuole non si rinnovano restando immobili. I servizi pubblici non si migliorano senza passare per i cantieri. Non si può essere contro tutto, sempre e comunque, anche quando gli interventi rispondono esattamente a ciò che si è chiesto per anni”. Sul piano dei servizi il primo cittadino e la vicesindaca rivendicano di aver garantito continuità nonostante i lavori: “Il trasporto scolastico funziona regolarmente – spiegano – con la sola modifica della discesa degli studenti dal plesso di via del Faggeto su piazzale Moroni invece che nel cortile scolastico. Nonostante i disagi logistici, il servizio è assicurato e gli studenti non restano privi di alcuna opportunità”. Un messaggio chiaro che la maggioranza intende rivolgere alle famiglie: “Il nostro obiettivo non è solo garantire i servizi, ma soffrire ai ragazzi strutture moderne, sicure e all’altezza dei loro diritti e delle aspettative delle famiglie. Amministrare significa assumersi la responsabilità delle scelte, anche quando sono difficili e richiedono pazienza. Questo è ciò che stiamo facendo. Ai genitori chiediamo collaborazione e comprensione. A chi cerca solo lo scontro rispondiamo coi fatti, coi numeri e coi progetti già avviati. Perché la differenza tra chi costruisce e chi urla la fa il tempo. E il tempo darà ragione a chi lavora. L’amministrazione, quindi, va avanti con decisione sugli investimenti “per affrontare con responsabilità i disagi inevitabili e consegnare al paese una scuola all’altezza del futuro”.

