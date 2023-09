LADISPOLI - Sono loro le vere “star” dell’estate 2023. La famiglia di cigni (7 in tutto) continua a riscuotere grande successo. In tanti si fermano a fotografarli. Nuotano tra i bagnanti e si avvicinano a chi si ritrova a camminare in spiaggia. Sono praticamente diventati parte integrante della città balneare.