CERVETERI – Dopo via Pelagalli nell’area del mercato del venerdì, anche via Francesco Mecozzi e via Giulio Valeri avranno un nuovo look nei prossimi giorni. Anche queste due strade sono finite nella lista del “Piano asfalti 2025” che prevede appunto interventi risolutivi sulla pavimentazione piena di voragini. «Per tutte e tre le strade – spiega l’assessore alle Opere Pubbliche del Granrone, Matteo Luchetti – i cantieri sono previsti per il mese di dicembre. Si tratta di tre arterie viarie molto importanti, sia da un punto di vista della viabilità e dei collegamenti, in quanto punto di collegamento tra quartieri e numerose attività commerciali, sia perché ci consentono di chiudere un quadrante di strade riasfaltate ex novo davvero grande, iniziato con via della Lega, proseguito poi con via Ezio Brandolini, via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti e infine largo Almunecar». L’assessore Luchetti ci tiene poi ad elencare l’intero importo del restyling. «Sempre sul fronte dei rifacimenti del manto stradale – aggiunge – quest’anno abbiamo eseguito opere per 950mila euro e ne eseguiremo altre, per ulteriori 950mila euro, anche nel 2026. Un impegno preciso che ci eravamo presi, un lavoro che prosegue senza sosta».

