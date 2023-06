CIVITAVECCHIA – «Dopo tre giorni di attraversamento, tutti i 30 sopravvissuti sono riusciti a sbarcare in sicurezza da Humanity 1 a Civitavecchia».

È il commento, lasciato sui social, dalla ong Sos Humanity dopo la conclusione delle operazioni di sbarco dei migranti arrivati questa mattina nel porto di Civitavecchia poco dopo le 8,30. Nel gruppo erano presenti 12 minori, di cui 9 non accompagnati che rimarranno ospiti di strutture del territorio, con un neonato di 4 mesi e 2 bimbi piccoli e 4 donne di cui 2 in stato di gravidanza.

Non sono state riscontrate particolari criticità se non un uomo con un drenaggio per una ferita al petto dovuta a due coltellate ricevute, come ha raccontato ai sanitari che lo hanno accolto in banchina, in Libia per un tentativo di estorsione, fallito semplicemente perché l’uomo non aveva soldi da dare. I sanitari hanno preferito accompagnarlo presso il Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per accertamenti. Una delle donne in stato di gravidanza aveva perso il compagno durante il naufragio, prima che la Humanity 1 li salvasse.

La macchina dei soccorsi si era già attivata dalle prime ore del mattino. La sanità marittima è subito salita a bordo per effettuare i tamponi per poi poter avviare le procedure per l’identificazione. Subito dopo sono iniziati gli sbarchi con le visite mediche eseguite da Usca-r, con il responsabile territoriale Mauro Mocci, Asl Roma 4, presente il direttore sanitario Simona Ursino, e Cri. Sul posto anche Capitaneria di porto, forze dell’ordine, volontari della Protezione civile e Croce Rossa - con il presidente locale Roberto Petteruti -, e per il Comune l’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei e la dirigente Maria Grazia Coccetti. La maggior parte dei profughi venivano da Etiopia ed Eritrea e sono sbarcati scalzi. Le associazioni, come la Caritas, si sono attivate per vestiario e calzature. Come ha spiegato Zacchei si tratta del quarto sbarco dall’inizio dell’anno e «il territorio è in sofferenza, ma nonostante le difficoltà ci siamo subito attivati».

