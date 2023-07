SANTA MARINELLA – Guardia medica turistica, si parte da oggi. Lo annuncia la direttrice generale della Asl Roma 4, avvocato Cristina Matranga. “Purtroppo abbiamo riscontrato notevoli difficoltà nell’acquisire la disponibilità dei professionisti a svolgere tale servizio – spiega la Matranga - In questi giorni, dopo aver riaperto le procedure di selezione e aver proceduto allo scorrimento delle graduatorie aziendali, siamo riusciti a reclutare il medico che si occuperà della Guardia Medica Turistica e a partire da martedì 11 luglio il servizio verrà assicurato sui territori del Distretto 1 e 2. Comprendiamo i disagi fin qui vissuti dai turisti e ci scusiamo per il ritardo”.

Il Servizio di Guardia Medica Turistica sarà attivo nei Comuni del Distretto 1 e 2, con le seguenti modalità

▪ Ladispoli, Casa della Salute via Aurelia KM 41,500, martedì dalle ore 9,00 alle ore 14,00

▪ Santa Marinella via Valdambrini lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30

▪ Santa Severa via via Antonio Zara sede Croce Rossa Italiana il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00