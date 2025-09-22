VITORCHIANO - L’associazione ambientalista Fare Verde Viterbo lancia un appello urgente al Comune di Vitorchiano e al gestore del servizio idrico Talete , denunciando la presenza di gravi perdite d’acqua che si protraggono da settimane, senza che siano stati attuati interventi risolutivi.

In particolare, Fare Verde segnala una prima perdita in via Etna, lungo la strada che collega la zona di Paparano alla località il Pallone, dove da settimane è presente un cantiere con segnaletica, ma senza che si sia ancora posto rimedio alla fuoriuscita d’acqua; a breve distanza pochi giorni fa, ne è comparsa un altra, che aggrava ulteriormente la situazione.

Una terza perdita, anch’essa rimane ignorata da settimane, in via delle Dalie.

«L’acqua è un bene preziosissimo, non può essere sprecata in questo modo», si legge nella nota dell’associazione. «Chiediamo maggiore attenzione alla manutenzione delle reti idriche e soprattutto tempestività negli interventi. La situazione va avanti da settimane e peggiora ogni giorno: è inaccettabile».

Fare Verde sottolinea inoltre come la dispersione idrica rappresenti non solo uno spreco ambientale, ma anche un potenziale rischio per la viabilità e per la sicurezza dei cittadini.

«Chiediamo che chi di dovere intervenga con estrema urgenza per porre rimedio definitivamente alla situazione», continua Fare Verde. «L’acqua è un bene prezioso, é una risorsa limitata, fondamentale per la vita sul nostro pianeta, va tutelata con responsabilità e serietà».

L’associazione auspica che l’Amministrazione comunale di Vitorchiano e Talete affrontino il problema con la dovuta attenzione, garantendo interventi immediati e risolutivi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA