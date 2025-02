CAPRAROLA - «Se è vero che siamo di fronte al primo passo di un percorso in costruzione, è vero allo stesso modo che l’ordine del giorno a prima firma dell’onorevole Mauro Rotelli al decreto Emergenze, con cui si chiede di adottare interventi volti a garantire le condizioni di sostenibilità ambientale e sociale del lago di Vico, accolto dal Governo, assume un valore straordinario».

Esordisce così, il commissario straordinario dell’Ente Monti Cimini – Riserva Naturale del Lago di Vico, Alessandro Pontuale, alla notizia dell’atto pensato e voluto dal presidente della Commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli.

Nel contenuto dell’ordine del giorno, che ha avuto il via libera dell’Esecutivo, c’è l’impegno da parte dello stesso di prevenire e contenere i danni al suo fragile habitat, nonché alla qualità delle sue acque. Pontuale aggiunge inoltre: «Il Governo, con il suo impegno, consolida e dà uno slancio ulteriore ed aggiuntivo a tutte una serie di iniziative già messe in atto, o programmate per il medio periodo dalla Regione Lazio, con un focus sulla salvaguardia dell’habitat, della biodiversità del bacino lacuale, del patrimonio ittico, di tutto il Parco e del suo equilibrio idrogeologico. Senza trascurare il riconoscimento, come parte integrante di questo patrimonio dall’inestimabile valore, che viene dato alle attività turistiche e ricettive, alle produzioni agricole di eccellenza, che incidono nella caldera del Lago di Vico».

«Come Ente Monti Cimini – conclude il commissario straordinario – ringraziamo il deputato Rotelli per l’ennesima e concreta dimostrazione di attenzione alle problematiche del nostro territorio e confermiamo di essere pronti sin da subito a dare seguito a questo provvedimento con progettualità, mettendoci a disposizione per quanto di competenza».

