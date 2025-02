FABRICA DI ROMA - È iniziato ieri il calendario degli incontri che, come ogni anno, la sezione di Fabrica di Roma dell’Associazione nazionale della polizia di stato, con l’indispensabile appoggio dell’amministrazione comunale, organizza per gli studenti delle scuole medie.

Questa mattina, nell’aula magna dell’istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Fabrica di Roma, sono “saliti in cattedra” gli agenti della polizia ferroviaria di Orte accompagnati dal sindaco Claudio Ricci, dai dirigenti scolastici e dal direttivo della sezione Anps. Le lezioni della PolFer, previste dal progetto nazionale “Train…to be cool”, sono incentrate sui pericoli derivanti dalla circolazione ferroviaria, tema particolarmente importante per i ragazzi che, finito il ciclo di studi nel proprio paese, inizieranno a spostarsi per frequentare le scuole superiori sparse nella provincia.

L’altro tema che verrà affrontato negli incontri di febbraio è la sicurezza stradale; in questo caso saranno gli agenti della polizia stradale di Viterbo ad incontrare gli studenti. Il corretto uso del casco, considerato che gli alunni delle terze medie hanno l’età giusta per prendere il “patentino”, sarà uno degli argomenti principali. Da quest’anno le lezioni di legalità organizzate dall’Anps arrivano anche nelle scuole di Caprarola e Carbognano; questo il programma: 17 febbraio a Caprarola con la PolFer, 21 febbraio a Carbognano con la PolFer e il 26 febbraio a Fabrica di Roma con la polizia stradale.

La sezione ANPS sta lavorando per la realizzazione di un evento in cui si parlerà dei crimini d’odio e sarà aperto, non solo agli studenti, ma anche ai genitori per porre l’accento su temi sempre più d’attualità.

