LADISPOLI - Non è ancora "fuori pericolo" la Palude di Torre Flavia. Da un lato la variante al Prg approvata dall'amministrazione ladispolana. Dall'altra la realizzazione di un glamping da parte dell'amministrazione etrusca e di un rifornimento di benzina che aspetta l'ok (o meno) della Regione Lazio. Nei mesi scorsi le associazioni ambientaliste si sono rimboccate le maniche per preservare l'area protetta. Una battaglia ancora in corso. E nasce proprio da qui l'appuntamento in programma per questo pomeriggio alle 18 allo stabilimento Columbia di Ladispoli. Promotore, "Ladispoli Forum Ambiente". Obiettivo: discutere, appuntanto, sulle opere che stanno interessando l'area. «Progetti di costruzioni residenziali, di distributori di carburanti ed altro rischiano di mettere a repentaglio la nostra Oasi ma anche l’intero territorio di Ladispoli, territorio già compromesso da un’edilizia asfissiante che, attraendo nuovi residenti, rischia di far collassare il sistema viario ed idrico della cittadina, con vantaggi per pochi e svantaggi per tutti. Questa iniziativa - sottolineano dall'associazione - non è finalizzata a dire no a tutto, proponiamo nuove visioni di sviluppo sostenibile e le motivazioni che ci spingono a chiedere maggior tutela per il territorio, a tal proposito interverranno esperti nel settore turistico come Nadia De Rossi e Marina Morelli rispettivamente guida turistica e presidente dell’associazione Strada del vino, per l’aspetto storico della zona interverrà Flavio Enei, direttore del polo museale del castello di Santa Severa e per l’aspetto ambientale Antonio Pizzuti Piccoli , responsabile dell’oasi naturalistica bosco di Palo e il presidente della LIPU Alessandro Polinori».

