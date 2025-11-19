SANTA MARINELLA - Anche quest’anno il Comune aderisce alla campagna “Go Blue”, promossa da Anci ed Unicef, in occasione della Giornata dell’Infanzia e dell’Adolescenza che si celebra in tutto il mondo il 20 novembre. “Illumineremo di blu il Castelletto, sede della Polizia Locale - dichiara il sindaco Pietro Tidei - un gesto simbolico per porre l’attenzione sull’importanza di conoscere e diffondere i principi sanciti dalla convenzione Onu sui diritti dei bambini e delle bambine. Purtroppo i bambini oggi vivono in un mondo sempre più ostile ai loro diritti. Unicef ha recentemente affermato che mai come in questo periodo i diritti dei bambini sono a rischio. E questo non accade solo nelle zone di conflitto. Le emergenze sanitarie, la povertà, le disuguaglianze sono situazioni di rischio diffuse che minacciano il rispetto dei diritti fondamentali”. Sul sito del Comune è possibile consultare la convenzione Onu, il poster dei diritti e il passaporto dei diritti. Quest’anno ricade il 36esimo anniversario dall’approvazione da parte dell’assemblea generale delle Nazioni Unite della convenzione, importante nell’ispirare i governi ad adottare nuove leggi stanziare fondi a favore di politiche per l’infanzia e l’adolescenza. “La nostra amministrazione – aggiunge il primo cittadino - è sensibile alle necessità delle famiglie, per questo ha investito nelle scuole, luogo deputato alla formazione e alla crescita dei ragazzi, ristrutturando i plessi esistenti e costruendone di nuovi. Inoltre, circa un anno fa, abbiamo istituito il consiglio comunale dei giovani, uno strumento di partecipazione attiva alla vita politica e sociale della nostra città. Invito tutti a condividere sulle pagine social il Castelletto illuminato di blu, a dimostrazione che Santa Marinella è partecipe e consapevole che i diritti dei bambini devono essere rispettati”.

