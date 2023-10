Anche quest’anno la Catacomba di Santa Cristina di Bolsena parteciperà alla sesta edizione della Giornata delle Catacombe, organizzata e promossa dalla Pontificia Commissione di Arte Sacra, con la Diocesi di Orvieto-Todi e la Parrocchia dei Santi Giorgio e Cristina in Bolsena e la collaborazione di Enti e Associazioni locali. Tema di questa edizione autunnale sarà Percorsi di Pace, con particolare approfondimento dei simboli paleocristiani presenti all’interno della Basilica e Catacomba di Santa Cristina. Durante la giornata di sabato 7 ottobre saranno previste visite guidate gratuite e per la prima volta ci saranno laboratori didattici per i più piccoli (9-12 anni). I bambini potranno realizzare con i fiori degli elaborati da portare a casa, raffiguranti i simboli paleocristiani, presenti in Basilica e in Catacomba. Il laboratorio Percorsi di pace tra simboli paleocristiani, fiori e profumi in Bolsena, si svolgerà presso la sala parrocchiale, adiacente la Basilica di Santa Cristina, con l’aiuto speciale degli esecutori delle infiorate del Corpus Domini di Bolsena e in collaborazione con l’associazione Pietre Vive. Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 6 ottobre alla mail: parrocchia@basilica-bolsena.net

Info: www.giornatadellecatacombe.it – www.catacombeditalia.va

