TARQUINIA - Una bellissima giornata di Protezione civile nella sede dell'Aeopc Tarquinia, in occasione della Giornata della Protezione civile dell'Aeopc, coordinamento Regione Lazio. All’evento hanno preso parte il sindaco Francesco Sposetti, il presidente dell'Università Agraria Alberto Riglietti, il comandante della Polizia locale Nicola Fortuna, il già commissario di polizia locale Massimo de Angelis, il funzionario della direzione regionale di Protezione civile della Regione Lazio, Paolo Petricca, il parroco Don Augusto, Alfonso Superchi, coordinatore della Protezione civile del Comune di Allumiere, Alessandro De Nardis rappresentante del gruppo comunale Protezione civile Roccagorga, Rossano Serafinelli, presidente dell'Aeopc Tuscania e tanti volontari.

Con l'occasione, il sindaco Sposetti ha voluto inaugurare il nuovo mezzo Bobcat acquistato dal Comune con un progetto nazionale di Protezione civile, e che sarà disponibile per eventuali interventi sul territorio. Il parroco Don Augusto ha poi fatto la benedizione di tutti i mezzi della Protezione civile. Nel corso dell'evento sono stati tanti gli interventi da parte delle autorità che hanno elogiato il costante impegno dei volontari Aeopc che sono ormai una garanzia per la comunità. Con Paolo Petricca abbiamo avvicendato i mezzi regionali antincendio Tekne tra i gruppi comunali di Allumiere e Roccagorga, tutto questo grazie al direttore della direzione regionale di Protezione civile della Regione Lazio, il dott. Massimo La Pietra con cui abbiamo condiviso il programma di potenziamento Aib del coordinamento regionale Aeopc Italia. Un buon rinfresco conviviale ha poi chiuso la splendida giornata dedicata al volontariato.

A seguito di un programma di potenziamento antincendio boschivo dell'Aeopc coordinamento Regione Lazio, sono stati avvicendati i mezzi regionali Tekne: quello da 5.500 litri in dotazione al Gruppo Comunale di Allumiere è andato al Gruppo Comunale di Roccagorga (LT); quello da 2.500 lt in dotazione al gruppo comunale Protezione civile Roccagorga è andato ad Allumiere.

