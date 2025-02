TOLFA - Attività a tuttotondo per gli ospiti della Rosendhal. In questo mese di febbraio i simpatici nonnetti della struttura collinare sono immersi nella gioia, nell'amicizia e nel "fare". Ogni giorno i nonnetti vivono ore lietissime con laboratori di ogni genere e il clima che si respira alla Rosendhal è davvero bellissimo. Nella struttura collinare il Carnevale con i suoi colori e la sua allegria ha coinvolto tutti e molto graditi agli ospiti sono i tanti e coloratissimi laboratori pomeridiani. Da rilevare che ogni giornata inizia con una sessione di ginnastica dolce e poi laboratori d'arte a go go. Febbraio, precisamente il 14, è la festa dell'amore, e alla Rosendhal, dove l'amore è di casa, non poteva passare inosservata.

Mani operose e sempre al lavoro, grazie agli operatori hanno realizzato bellissimi allestimenti sul tema dell'amore. Molto divertente e gradita è stata la serata musicale animata dagli eccezionali Alessandra e Marco.

