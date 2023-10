CIVITAVECCHIA – Sono sbarcati ieri pomeriggio attorno alle 14 al porto di Civitavecchia i 61 migranti che erano a bordo della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che ha recuperato i naufraghi nel pomeriggio di giovedì scorso al largo della Libia. Tra loro cinque minori non accompagnati. Tutti verranno trasferiti nei centri di accoglienza del Lazio mentre i cinque minori rimarranno a Civitavecchia. Ad attenderli la macchina dei soccorsi ormai perfettamente collaudata e composta da istituzioni, enti ed associazioni in prima linea per accogliere i migranti.

Secondo i sanitari che hanno apportato le prime visite ai migranti tutti godono di buona salute, ci sono due casi di scabbia e uno di bronchite acuta ma che non desta preoccupazioni. A bordo il padre di un bambino disperso durante il naufragio di un barchino dove ha perso la vita anche la madre. Il bambino e la mamma si trovavano a bordo di una seconda imbarcazione che si è ribaltata provocando la morte della madre. Il bimbo, secondo i racconti dei naufraghi, è stato però poi preso in carico durante il salvataggio da qualcuno dei soccorritori ma al momento non si hanno ancora notizie certe.