FIUMICINO - All'aeroporto di Fiumicino è scoppiata una controversia riguardante la gestione dei gatti randagi che popolano l'area aeroportuale. Aeroporti di Roma (Adr), la società che gestisce lo scalo, ha emesso una circolare interna che vieta a tutti gli operatori di creare fonti attrattive per animali liberi, inclusi punti di alimentazione al suolo con acqua o cibo. La decisione è motivata dalla necessità di garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali, evitando la presenza di animali nelle zone operative. Attualmente, si stima la presenza di circa 80 gatti randagi che si rifugiano nella zona rossa dell'aeroporto, comprendente piste di atterraggio e decollo, parcheggi degli aeromobili e locali tecnici. Negli ultimi due mesi, la presenza dei gatti è diventata una questione urgente a causa di alcuni incidenti: un gatto investito in pista da un veicolo di servizio, un altro morto fulminato in una cabina elettrica e un terzo che si è rifugiato nel vano motore di un aereo Ryanair diretto a Malta, causando un ritardo di oltre 24 ore. Adr ha avviato un tavolo tecnico con il Comune di Fiumicino, la Asl e Roma Città Metropolitana per individuare un'area esterna all'aeroporto dove trasferire i gatti.