CERVETERI - Giorno e notte auto e moto sfrecciano ad alta velocità. Lo denunciano i residenti di via di Zambra, che in pieno sonno vengono svegliati da tutto quel trambusto. «In estate, dormendo con le finestre aperte – racconta Roberto - veniamo svegliati dai rumori delle vetture, che viaggiano oltre i limiti consentiti. Io abito in via di Zambra, la notte sembra un circuito di Formula Uno, non essendoci controlli questi ragazzi corrono senza regole in modo assurdo, sembra che ripercorrano questa arteria varie volte come fosse una gara. Siamo davvero stufi, abbiamo chiesto un incontro con l'amministrazione comunale, speriamo che a breve ci ascoltino».

In passato il caso esplose nella frazione di Campo di Mare con dei giovani, anche minorenni, sorpresi da carabinieri della stazione locale e polizia locale di Cerveteri mentre stavano effettuando alcune gare clandestine sul lungomare di via Navigatori Etruschi. E tra l’altro c’è un’indagine in corso da parte della Procura di Civitavecchia. Nelle scorse settimana a protestare invece gli abitanti di Ladispoli sia sul lungomare centrale che sul corso principale viale Italia per le stesse identiche ragioni. Cittadini che si sono lamentati pure per la musica ad alto volume degli stabilimenti fino a notte fonda in barba all’ordinanza comunale.

