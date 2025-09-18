TARQUINIA - Sabato 20 settembre 2025, a partire dalle ore 18, Tarquinia ospiterà l’inaugurazione della mostra diffusa “Fuori Luogo – Scultura ceramica da altrove”.

Per l’occasione gli artisti accoglieranno i visitatori direttamente nei luoghi espositivi: Marco Ferri nel giardino degli ulivi a fianco della chiesa di San Francesco, Marco Vallesi in via Roma 26 dietro palazzo Bruschi, Luigi Francini in via Giosuè Carducci 15. Alle 19 seguirà un brindisi di benvenuto nel giardino degli ulivi della chiesa di San Francesco.

La mostra “Fuori Luogo” rimarrà visitabile fino al 5 ottobre 2025 e propone un itinerario dedicato alla scultura ceramica contemporanea, sviluppato tra la chiesa di San Francesco e il belvedere di via Giosuè Carducci. L’iniziativa si caratterizza per la scelta di ambienti privati ma aperti al pubblico, trasformati in spazi espositivi per creare un percorso sperimentale e innovativo. Il tema del “fuori luogo” diventa un invito a superare i confini tradizionali e a scoprire nuove prospettive artistiche.

L’esposizione è aperta al pubblico il venerdì e il sabato dalle 17:30 alle 19:30, mentre negli altri giorni sarà possibile accedere su richiesta contattando i numeri 328 37 81 513 o 339 80 64 548.

