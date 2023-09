SORIANO NEL CIMINO - E’ stata tanta la paura, questa mattina, nel paese cimino, dove una fuga di gas ha costretto all’evacuazione di una Rsa.

Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, una fuga di gas ha coinvolto una residenza per anziani.

Gli ospiti della struttura sarebbero stati evacuati per permettere alla ditta che gestisce la fornitura, di poter porre rimedio alla situazione.

Sul posto, oltre ai tecnici della ditta, i vigili del fuoco. Stando a quanto si è appreso, l’incidente non ha causato feriti.

