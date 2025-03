TARQUINIA – Tutto confermato. Federico Ricci è il coordinatore di Fratelli d’Italia a Tarquinia. Domenica si è svolto il congresso del partito che ha indicato il giovane Ricci quale figura unitaria come anticipato nei giorni scorsi.

«Si è appena conclusa una stagione congressuale straordinaria, che conferma Fratelli d’Italia quale forza politica di riferimento nel territorio, con un’organizzazione capillare ed una classe dirigente rinnovata e rafforzata – è il commento del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Massimo Giampieri, a margine dell’ultimo congresso che si è svolto ieri a Tarquinia – Un momento estremamente significativo, durante il quale abbiamo ricordato la nostra Valentina Paterna perché, sebbene la sua esperienza politica sia stata breve, ha lasciato un’eredità importante e la comunità di Fratelli d’Italia intende trasmetterla con i fatti, come la storia del nostro partito ci insegna”.

Tornando, poi, al positivo andamento delle assemblee provinciali, Giampieri aggiunge: “Il coinvolgimento di iscritti, militanti, dirigenti e amministratori locali alle 52 assemblee celebrate in meno di due mesi conferma la vitalità del partito e la volontà di costruire un progetto politico sempre più solido, pronto a raccogliere le istanze dei cittadini per trasformarle in azioni concrete”.

“Fratelli d’Italia, adesso, si prepara ad affrontare le sfide future con una base ancora più solida e una struttura organizzativa consapevole del ruolo centrale nel panorama politico locale e nazionale”.

“Colgo infine l’occasione per ringraziare i nostri rappresentanti istituzionali –conclude Giampieri – a partire dal deputato Mauro Rotelli, l’europarlamentare Antonella Sberna e i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli per la presenza e il prezioso supporto”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA